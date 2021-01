Le parole di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria

È la vigilia di Sampdoria-Juventus, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A, la prima di ritorno. Dopo l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, e la vittoria contro il Bologna del turno precedente, i bianconeri si apprestano a far visita alla squadra dell’ex Claudio Ranieri. Ecco le parole di Andrea Pirlo, allenatore dei campioni d’Italia in carica, in conferenza stampa.

“Per arrivare in prima squadra, i giovani del vivaio devono essere bravi. Fagioli ha fatto bene l’altra sera, l’abbiamo inserito perché è partito Portanova (al Genoa, ndr). Farà parte della rosa, poi in qualche occasione potrà andare a giocare anche con l’Under 23″.

“Oggi dovrebbero allenarsi tutti in gruppo, a parte Dybala che sta cercando di recuperare, ma sente ancora fitte al ginocchio. Per quanto riguarda chi giocherà tra de Ligt e Chiellini, non abbiamo ancora deciso. Abbiamo un tour de force di tante partite importanti, vedremo chi starà meglio e chi andrà in campo. Chiesa domani partirà dall’inizio”

MCKENNIE E MORATA – “McKennie è talmente giovane che può migliorare in tutto, siamo contenti di averlo a disposizione. È un ragazzo umile, a livello tecnico può sicuramente migliorare. Sa di essere solo all’inizio e questo è un bel punto di partenza. Morata è tranquillo, veniva da un infortunio. L’altra sera ha giocato, domani sarà al top. Vive d’entusiasmo, bisogna ritornare ad averlo. Ma sa di essere un giocatore importante per la Juve, tornerà ai suoi livelli. In difesa, avendo tutti a disposizione, ci saranno delle rotazioni”.

“Contro le difese chiuse, bisogna avere pazienza. Sappiamo che sarà una partita difficile, cercheranno di fare grande densità. Ranieri tiene le due linee molto strette, bisognerà allargare il gioco sulla fasce. Ibra-Lukaku? Sono cose successe su un altro campo, è giusto che mi astenga da qualsiasi valutazione”.

FORMAZIONE – Pirlo ha, poi, risposto alla domanda di Calciomercato.it: le scelte di domani possono essere influenzate dal match contro l’Inter in Coppa Italia?

“Le scelte di domani non saranno influenzate dalla Coppa Italia, ma solo in base alla partita contro la Sampdoria. Domani c’è la Samp, un avversario temibile: metteremo in campo la migliore formazione possibile, sia domani che martedì. La partita più importante adesso è quella con la Sampdoria, pensiamo ad una gara per volta”.