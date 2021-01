Milan, torna Bennacer: il punto sugli infortunati verso il Bologna

Il Milan perde Brahim Diaz e Kjaer ma riabbraccia Bennacer, pronto a tornare tra i convocati. Pioli recupera anche Tonali e Mandzukic

Non c’è pace per il Milan, che ha perso per problemi muscolari sia Kjaer che Brahim Diaz. Il difensore e il centrocampista non ci saranno contro il Bologna, al pari di Gabbia e quasi certamente di Hakan Calhanoglu, ancora oggi positivo al coronavirus. Ma una piccola speranza per il turco è ancora viva.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Maldini prova il colpo last minute | I dettagli

Chi ci sarà, salvo nuovi stop, è Mario Mandzukic, al pari di Sandro Tonali e Ismael Bennacer. La notizia positiva è soprattutto legata all’algerino, che si è allenato in gruppo anche oggi, ed è pronto per la prima convocazione dopo la lunga assenza. Il croato e l’italiano, invece, sono tornati a disposizione di Stefano Pioli dopo essere stati costretti a saltare la sfida di Coppa Italia contro l’Inter. I dubbi di formazione, ad oggi, sono legati soprattutto al trequartista: senza i recuperi di Calhanoglu e Brahim, ci sarà uno tra Rebic, Leao, Krunic e Maldini.