Nel corso del derby di Coppa Italia, il Milan ha perso Kjaer e Brahim Diaz per infortunio: le ultime sulle condizioni dei rossoneri

Oltre alla sconfitta e alla conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, il derby contro l’Inter ha riservato anche due infortuni per Stefano Pioli. Nel corso del match, infatti, si sono fermati Simon Kjaer e Brahim Diaz. Oggi le condizioni dei due rossoneri sono stati valutate dallo staff medico: problema al muscolo retto femorale della coscia sinistra per il centrale, che verrà rivalutato nei prossimi giorni, mentre lo spagnolo soffre per un problema ai flessori della coscia sinistra ed ha già iniziato tutte le cure necessarie.

Non ci sono solamente notizie negative per Pioli, però, dall’infermeria: Bennacer è finalmente ritornato in gruppo a pieno regime. Inoltre, anche per Sandro Tonali e Mario Mandzukic non ci sono complicazioni e saranno a disposizione per i prossimi impegni del ‘Diavolo’.