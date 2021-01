L’Inter continua a lavorare sodo per il rinnovo di Lautaro Martinez. Oggi pomeriggio nuovo incontro in sede con gli agenti

Ancora a secco anche nel derby ma voglioso di tornare presto alle medie realizzative abituali: Lautaro Martinez si candida a diventare l’arma in più di Antonio Conte nella corsa al titolo. Intanto la stessa Inter è da tempo al lavoro anche sul rinnovo contrattuale dell’attaccante argentino con un’importante accelerata per il prolungamento al 2024 utile a blindare il ragazzo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Nel pomeriggio di oggi si sta tenendo un nuovo incontro tra l’Inter e gli agenti di Lautaro Martinez dopo i recenti appuntamenti. Si tratta infatti del terzo summit in una settimana: il primo la scorsa, mentre quello odierno arriva dopo quello di due giorni fa. In sede presenti Ausilio e Baccin mentre Marotta è ancora in lega.

Ecco il video dell’arrivo in sede degli agenti dell’attaccante argentino dell’Inter: