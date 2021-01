Ancora un colpo ufficiale per la Juventus che ha reso noto l’arrivo dal Marsiglia del giovane Marley Aké, attaccante classe 2001

Nuovo colpo in ottica futuro per la Juventus che ha ufficialmente completato col Marsiglia lo scambio tra due giovani calciatori: i bianconeri hanno ingaggiato Marley Akè mentre a fare la strada inversa è Franco Tongya, centrocampista classe 2002.

Ad ufficializzare il tutto la stessa Juventus con un comunicato sul proprio sito: “La Juventus ha perfezionato l’accordo con l’Olympique Marsiglia per l’acquisizione a titolo definitivo di Marley Aké, attaccante classe 2001. Percorso inverso per Franco Tongya, centrocampista classe 2002. Tongya lascia la Juventus dopo 11 anni e un percorso nel settore giovanile”.

Nella nota bianconera è anche evidenziato come entrambi i calciatori siano stati valutati 8 milioni di euro.