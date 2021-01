L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha ammesso che Ibrahimovic si è scusato negli spogliatoi con i compagni

Serata movimentata nel derby di Milano nei quarti di Coppa Italia. Soprattutto alla fine del primo tempo, quando Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku si sono resi protagonisti di un botta e risposta dai toni sicuramente molto accesi. Nel postpartita, però, gli animi si sono poi calmati: “Zlatan s’è scusato negli spogliatoi con i compagni, da grande campione qual è”, ha rivelato Pioli in conferenza stampa.

Non solo, come riporta ‘Sky Sport’, lo svedese ha tenuto anche a precisare come dalla sua bocca non siano assolutamente uscite parole di stampo razzista nei confronti dell’attaccante belga dell’Inter. Intanto Antonio Conte si gode la vittoria, il passaggio del turno e la verve di Lukaku: “È bello vederlo sul pezzo, mi fa piacere che si arrabbi”.