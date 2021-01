Le pagelle di Atalanta-Lazio 3-2: Miranchuk implacabile, Acerbi illude

I nerazzurri ottengono il pass per le semifinali di Coppa Italia: Djimsiti apre, Malinovskyi sigla il momentaneo pari dopo le reti di Muriqi e Acerbi

ATALANTA

Gollini 6 – Non può nulla sul colpo di testa di Muriqi, colpevole sulla rete di Acerbi. Si rifa nel finale sempre sul difensore.

Djimsiti 7 – Sfrutta bene la ribattuta in occasione del vantaggio bergamasco.

Romero 6,5 – Coglie l’attimo sull’errore di Hoedt, anticipandolo e servendo Miranchuk per il gol del 3-2. Palomino 4,5 – Colpevole su entrambi i gol della Lazio, peggiora la situazione stendendo Lazzari e rimediando l’espulsione. Maehle 6,5 – Nonostante Inzaghi avesse studiato bene come bloccare gli esterni bergamaschi, si rivela un cliente scomodo per la Lazio. Dall’88’ Caldara s.v.

Freuler 6,5 – Lotta a centrocampo, provando a limitare Milinkovic ed Akpa Akpro. Ci riesce.

Pessina 6 – L’impegno c’è. Gara di sacrifico. Gosens 6,5 – Inzaghi riesce bene a contenerlo, più prezioso in fase difensiva. Dà filo da torcere Malinovskyi 7 – Torna alla rete, trovando il pari subito dopo il vantaggio di Acerbi. Prova convincente. Dal 59’ Zapata 5,5 – Bravo a procurarsi il calcio di rigore. Lo spreca, calciando centralmente.

Miranchuk 7 – La sua migliore prestazione in nerazzurro. La rete vale il passaggio del turno. Dal 59’ De Roon 6 – Entra per dare sostanza. Lo fa bene.

Muriel 7 – Ubriaca Hoedt in occasione del pareggio di Malinovskyi. Solita spina nel fianco. Dal 63’ Toloi 6 – Aiuta la squadra a difendere il risultato e conquistare la semifinale.

All. Gasperini 6,5 – La sua Atalanta sfrutta al meglio gli errori difensivi biancocelesti. Bravo a gestire i cambi.

LAZIO

Reina 6,5 – Incolpevole sulle tre reti subite. Intuisce il calcio di rigore di Zapata.

Patric 5 – Si perde Malinovski. Prova a rifarsi a gara in corso. Dal 46’ Parolo 5,5 – Schierato in difesa ad inizio ripresa, commette diverse imprecisioni in fase di appoggio.

Hoedt 4 – Il peggiore della serata. Muriel lo mette sempre in difficoltà: regala a Romero la palla del vantaggio atalantino. Dal 71’ Immobile 6 – Entra quando ormai l’Atalanta è chiusa, non riesce a trovare lo spunto giusto.

Acerbi 7,5 – Perfetto il suo cross per la testa di Muriqi, fenomenale quando parte palla al piede e batte Gollini. Sul finale va vicino alla doppietta.

Marusic 6 – Buon primo tempo, ripresa timida.

Milinkovic-Savic 6,5 – Prova a prendere la Lazio per mano, facendo a sportellate a centrocampo. Non è aiutato dai compagni

Escalante 5 – Poco presente nella manovra, commette un fallo sciocco su Muriel. In balia degli eventi.

Dal 62’ Correa 5,5 – Tocca pochi palloni. Akpa Akpro 6 – Dinamico e presente nelle manovre offensive biancocelesti.

Fares 5,5 – Non è la sua miglior prestazione. Ammonito. Dal 46’ Lazzari 6,5 – Appena entrato causa l’espulsione di Palomino. Ingresso positivo.

Pereira 5,5 – Molta fantasia, ma poca sostanza. Non riesce ad incidere. Dall’81’ Lulic s.v.

Muriqi 6,5 – Spazza male il pallone in occasione del vantaggio di Djimsiti, rimedia pareggiando la sfida con un grande colpo di testa. Si divora il gol del pari, ma era in fuorigioco.

All. Inzaghi 6 – La sua Lazio ingrana, ma non basta per accedere alla semifinale.

Arbitro Pairetto 6 – Corretta l’espulsione di Palomino. Fa bene a concedere il calcio di rigore all’Atalanta, parato da Reina. Buona la gestione dei cartellini.