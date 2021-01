Coppa Italia, Atalanta-Lazio 3-2: Miranchuk manda la Dea in semifinale

Termina 3-2 il match tra Atalanta e Lazio: vittoria dunque per gli uomini di Gasperini dopo 90′ giocati con alta intensità

E’ finita 3-2 la partita tra Atalanta e Lazio. Un match molto emozionante, aperto dalla rete di Djimsiti al 7′, coi nerazzurri prima raggiunti da Muriqi -primo gol coi biancocelesti- e poi superati da Acerbi. Dopo qualche minuto dal gol del momentaneo 1-2, è stato Malinovskyi a ristabilire la parità, dopo una grande giocata di Muriel su Hoedt.

La ripresa è ricca di emozioni proprio come il primo tempo. Palomino al 53′ ha lasciato l’Atalanta in 10 per un fallo su Lazzari, lanciato verso la porta di Gollini. Tuttavia, questo non ha scoraggiato i ragazzi di Gasperini che hanno anche trovato il gol del vantaggio con Miranchuk. Dopo 10′, c’è stato anche il rigore sbagliato da Duvan Zapata, ipnotizzato da Pepe Reina. Inutile ai fini del risultato l’assedio finale della Lazio, che viene eliminata dalla competizione, nonostante le varie occasioni nel finale. L’Atalanta è la seconda semifinalista di Coppa Italia e sfiderà la vincente di Napoli-Spezia, in programma domani alle 21:00.