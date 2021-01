Calciomercato Parma, da Bruno Alves a Fazio | Le ultime

Il Parma continua a cercare rinforzi per la retroguardia e il futuro immediato di Bruno Alves dipenderà anche da questo

Il reperimento di uno o due difensori centrali sta diventando un’impresa più complicata del previsto per il Parma. Sfumata la pista Benatia, la dirigenza emiliana ha continuato a muoversi sui binari dell’esperienza, sondando il terreno per Musacchio, trasferitosi però alla Lazio, e per Fazio. Con la Roma è già stata trovata un’intesa di massima, ma il giocatore non ha ancora sciolte le riserve sul suo passaggio in gialloblu. L’alternativa più concreta resta ad oggi Dragovic. Sul fronte uscite, nella giornata di ieri ci sono stati nuovi colloqui con Bruno Alves. In scadenza a giugno, il portoghese non ha ricevuto offerte per il rinnovo, ma i Ducali non vogliono cederlo fin quando non avranno ingaggiato rinforzi. In caso contrario, il 39enne ex Cagliari può partire negli ultimi giorni di mercato.