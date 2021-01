Musacchio stamane in clinica per le visite mediche con la Lazio

Ieri sera l’arrivo a Roma, oggi le visite mediche con la Lazio. Mateo Musacchio intorno alle 8 si è presentato alla clinica Paideia per sottoporsi ai test per l’idoneità sportiva. Il difensore 30enne argentino, ormai ex Milan, è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in biancoceleste.

