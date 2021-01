Calciomercato Lazio, Musacchio arriva a Roma: domani le visite mediche

La Lazio ha messo a segno il colpo di calciomercato in difesa: è Musacchio dal Milan, che coprirà il buco lasciato da Luiz Felipe

Mateo Musacchio, difensore 30enne argentino, finito ai margini del progetto Milan, è arrivato in treno a Roma. Domani mattina sosterrà le visite mediche con la Lazio presso la clinica Paideia e in giornata firmerà il nuovo contratto. Il costo dell’operazione intorno al milione di euro. Musacchio, invece, in scadenza di contratto con il Milan il prossimo giugno, si legherà alla Lazio con un accordo per sei mesi da circa 700mila euro, più un’opzione per altre due stagioni con i biancocelesti.