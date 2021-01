Vlahovic incanta le big di Serie A e non solo, nodo rinnovo per il calciomercato Fiorentina

Autore di sette gol in diciotto presenze di campionato, Dusan Vlahovic sta confermando il suo ottimo potenziale anche in questa stagione. Con l’arrivo in panchina di Prandelli sta aiutando la Fiorentina a risalire in classifica ammaliando così gli osservatori internazionali. Classe 2000, l’attaccante vede scadere il suo contratto nel 2023 e attende novità sulla questione rinnovo.

Sul centravanti serbo, riporta ‘Tuttosport’, si sono accesi già da tempo i riflettori delle big italiane e straniere: in Italia, fu seguito la scorsa estate dalla Roma, ora fa gola a Tottenham e Borussia Dortmund tra le altre. Commisso avrà quindi bisogno di velocizzare il rinnovo oltre a dare una svolta al suo ambizioso progetto per trattenere i migliori talenti.