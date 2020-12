Vlahovic della Fiorentina incanta le big di Serie A, interessi di calciomercato, ma è in arrivo la firma sul rinnovo

La Fiorentina si tiene stretta Dusan Vlahovic. Le sue prospettive sono ancora tutte da scoprire ma, stando a quanto ha già fatto vedere, il classe 2000 promette molto bene. Così, presto dovrebbero essere maturi i tempi per il prolungamento del contratto, in barba agli interessi di mercato delle big italiane, che ne hanno già potuto osservare le qualità: clicca qui per le news di mercato e non solo.

Gli uomini mercato del club di Commisso, riporta il ‘Corriere dello Sport’, ci starebbero lavorando da tempo. E ora che anche il giocatore ha iniziato a fare la sua parte in campo (tre gol nelle ultime tre partite, l’ultimo contro la Juventus) sembra il momento di mettere tutto nero su bianco. Il suo attuale accordo scade a giugno 2023