Juventus-Fiorentina, Commisso esulta | Messaggio a Prandelli

Commisso esulta dopo Juventus-Fiorentina, il presidente manda un messaggio all’ambiente e a Prandelli

Rocco Commisso esulta per la grande vittoria della sua Fiorentina contro la Juventus. Il presidente ha mandato un messaggio all’ambiente: “Ieri sera è arrivato un regalo bellissimo con una vittoria storica a Torino contro la Juventus. Dopo mesi di critiche smisurate e commenti fortemente negativi la migliore risposta è stata data dai ragazzi di Prandelli sul campo, con una prestazione che ci lascia ben sperare per il futuro”. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Fiorentina, Prandelli: “Scommetto su Vlahovic. Pirlo resta un leader”

Commisso ha proseguito la sua analisi: “Anno davvero difficile sotto molti punti di vista – le parole riportate da ‘Ansa’ – Pure nel nostro club abbiamo avuto oltre 40 persone che hanno contratto questo orribile virus, per fortuna siamo stati protetti e fino a oggi nessuno ha avuto seri problemi. Anche per questo motivo abbiamo destinato il nostro regalo di Natale a coloro che si stanno battendo per riportare in noi salute e libertà. E sono convinto che questa scelta di affiancare la Fondazione Meyer nella ricerca renderà tutti orgogliosi”.