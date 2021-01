Daniele Pradè ha parlato alla presentazione di Kokorin, soffermandosi sul futuro e sul mercato della Fiorentina

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato durante la conferenza di prestazione di Kokorin, soffermandosi sul suo futuro e sulle prossime operazioni della società. Il dirigente viola dichiara “chiuso il mercato: dovevamo prendere dei calciatori e farne uscire altri e siamo soddisfatti”. Ora la parola passa al campo in attesa di capire quel che sarà il suo futuro: “Il mio contratto è l’ultimo dei problemi: ho sempre fatto accordi annuali. In questo momento do il massimo per la Fiorentina, stiamo pensando anche al futuro e valutando diversi ipotesi”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Per Pradè “arriverà il momento più giusto per parlare della mia situazione: Commisso mi ha dato fiducia anche in questo mercato e spero di ripagarla”.