Calciomercato Napoli, Llorente-Udinese: visite mediche | Cifre e dettagli

Confermate le anticipazioni di Calciomercato.it: Llorente sarà un nuovo giocatore dell’Udinese. Giornata di visite mediche: tutti i dettagli

È tutto fatto per il doppio trasferimento in Serie A che porterà Llorente all’Udinese e Lasagna al Verona. L’attaccante spagnolo sta già sostenendo le visite mediche con il club friulano. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Come anticipato da Calciomercato.it, l’ex Juve lascia il Napoli a titolo definitivo in cambio di un bonus da 500.000 euro, e firmerà un contratto di un anno e mezzo. Lasagna-Verona e Llorente-Udinese: mancano ormai solo le rispettive ufficialità.