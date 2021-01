Juventus, Pirlo punta su Arthur e McKennie | Retroscena a centrocampo

Andrea Pirlo sta cercando la soluzione giusta per sistemare il suo centrocampo. Il tecnico lavora su un nuovo assetto, ma attenzione al retroscena di calciomercato

La Juventus ha avuto un inizio di stagione decisamente altalenante in questa stagione, caratterizzato anche da alcuni tonfi evidenti. Il ko contro l’Inter in campionato ha fatto discutere, soprattutto per la gestione del centrocampo e la gestione del pressing, uno dei fondamentali per il gioco che voleva esprimere Pirlo. Ora il tecnico sembra aver virato su una nuova soluzione che vede Arthur e Weston McKennie al centro del gioco. I due hanno dato risposte importanti contro il Bologna, in termini di gol e qualità. Potrebbero essere loro al centro del progetto tecnico nei prossimi mesi.

Calciomercato Juventus, retroscena su Locatelli: era il prescelto di Pirlo

In ottica calciomercato, invece, l’allenatore bianconero sembrava proprio avere le idee chiare. Il nome prescelto era quello di Manuel Locatelli. L’agente dell’ex Milan ha confermato, nelle scorse settimane, il forte interesse per il ragazzo da parte della Vecchia Signora. Una pista che poi non è decollata, a causa dell’alta valutazione del Sassuolo (30-40 milioni), ma che Pirlo aveva totalmente avallato. Era lui il regista su cui avrebbe voluto lavorare e attorno al quale voleva costruire il suo gioco.