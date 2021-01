La Juventus non perde di vista Locatelli, sempre nel mirino di Paratici e avversario questa sera dei bianconeri con la maglia del Sassuolo

Manuel Locatelli sarà l’osservato speciale questa sera nel match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Sassuolo. Il gioiello di De Zerbi fu a lungo cercato dai bianconeri la scorsa estate, prima di restare in maglia neroverde. Paratici e soci non perdono di vista però il nazionale azzurro, molto stimato da Pirlo e valutato almeno 30 milioni di euro dal Sassuolo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, beffa per Pogba | La scelta del francese

Juventus, assalto a Locatelli: parla l’agente

Sul futuro del giocatore è intervenuto il suo agente, Stefano Castelnovo: “C’è stato un forte interesse da parte della Juventus, ma poi non si è trovato un accordo tra le due società. Sono cose che capitano, Manuel è stato bravissimo a ripartire alla grande con il Sassuolo. Con gli stessi atteggiamenti, il medesimo spirito. E poi con la Juventus è ancora tutto aperto: magari la prossima estate saremo più fortunati”.

Locatelli è un profilo che piace ad Andrea Pirlo, suo idolo da bambino: “Sicuramente sarà un’emozione in più, non capita tutti i giorni di sfida il poster che si aveva in camera. Detto questo, Manuel è un freddo. Magari ci penserà prima, ma una volta in campo non si farà influenzare”.