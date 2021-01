Calciomercato Juventus, beffa per Pogba | Si avvicina al Psg

Calciomercato Juventus, il ritorno di Pogba in bianconero potrebbe sfumare ancora una volta: ecco il club in pole per lui

La Juventus pianifica movimenti importanti non solo per il mercato di gennaio, ma anche, come di consueto, provando ad immaginare la sessione di trasferimenti estiva. Tra i nomi principali in vetta alle preferenze, come sempre, c’è quello di Pogba. L’apertura del Manchester United alla cessione è una buona notizia, ma anche questa volta i bianconeri dovrebbero rinunciare al ritorno del loro pupillo, inseguito da diverse stagioni.

Calciomercato Juventus, Pochettino porta Pogba al Psg

Secondo il ‘Daily Star’, infatti, in questo momento in pole per Pogba ci sarebbe il Psg. Mauricio Pochettino, nuovo tecnico dei francesi, vuole assolutamente l’acquisto del campione del mondo, intenderebbe metterlo al centro del progetto costruendo la squadra attorno a lui e sarebbe sicuro di riuscire a convincerlo. Una nuova sfida che potrebbe affascinare il giocatore più di un ritorno a Torino. Si defila invece sempre di più il Real Madrid, dopo aver sondato più volte il terreno nelle scorse sessioni di mercato. Affare che può andare in porto con circa 80 milioni di euro, cifra che la dirigenza francese appare pronta a sborsare.