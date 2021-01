Calciomercato Napoli, ‘traballa’ la panchina di Gattuso | Doppia ipotesi

La brutta sconfitta del Verona contro il Napoli con il punteggio di 3-1 ha aperto le discussioni sulla panchina di Gennaro Gattuso. Di seguito le ultime novità

Non sono giorni facili per il Napoli, che è ancora tremendamente altalenante in questa stagione. Dopo la sconfitta in Supercoppa italiana contro la Juventus, è arrivato un altro brusco stop, questa volta in trasferta contro il Verona con il risultato di 3-1. Una prestazione che ha fatto infuriare i tifosi partenopei, come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri. E anche alla società non è andato giù il ko subito.

Calciomercato Napoli, Gattuso in bilico: due nomi per la panchina

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Aurelio De Laurentiis starebbe valutando nuovi profili per la panchina. In particolare, il patron azzurro stravede proprio per Ivan Juric, che sta facendo grandi cose a Verona. Crescono, di conseguenza, le sue quotazioni di sedere sulla panchina napoletana. E intanto, tarda ad arrivare il rinnovo di Gattuso, che nelle scorse settimane era dato già per fatto dalle parti in causa.

Un altro nome resta da vigilare con grande attenzione per la panchina partenopea. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, ci potrebbe essere un ritorno di fiamma con Rafa Benitez. Il tecnico si è liberato negli ultimi giorni dal Dalian: vedremo se la pista sarà destinata a decollare.