La stagione non positiva di Boga potrebbe aver fatto crollare il suo prezzo. Napoli pronta ad approfittarne. Attenzione però alla Juve

Non riesce a decollare la stagione di Jeremie Boga. L’attaccante del Sassuolo, anche oggi, nel match contro la Lazio, è partito dalla panchina, non riuscendo ad incidere. Un’annata non proprio fortunata per l’esterno classe 1997, che è stato costretto a saltare le prime partite di campionato per via del coronavirus. La sua condizione, anche per alcuni guai muscolari, non è delle migliori.

In stagioni le rete segnate sono solamente due, contro Verona e Genoa. Nei due match si è messo in mostra anche con due assist. Il calciatore continua ad essere monitorato dai grandi club. E’ stato soprattutto il Napoli, in passato, a mostrare interesse per Boga. Attenzione però anche alla Juventus, che potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con il Sassuolo. I neroverdi sono sempre stati una bottega cara e questo potrebbe davvero essere il momento giusto per acquistare l’attaccante. Il suo prezzo si è certamente abbassato e Boga potrebbe lasciare l’Emilia Romagna per circa 20/25 milioni di euro, ben lontani dai 40 richiesti la scorsa estate.