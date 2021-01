Calciomercato Napoli, Gattuso 'esonerato' | I tifosi chiamano Allegri!

Il Napoli perde anche a Verona dopo la sconfitta in Supercoppa. Gattuso nel mirino dei tifosi, che chiedono a gran voce Allegri in panchina

Pesante sconfitta per il Napoli di Gattuso dopo il ko in Supercoppa contro la Juventus di Pirlo. La squadra azzurra cade 3-1 sul campo del Verona e scivola al sesto posto in classifica. Nel mirino dei tifosi c’è soprattutto l’allenatore, e alcuni chiedono addirittura l’esonero. Tra i nomi più invocati per la panchina c’è quello di Massimiliano Allegri, già accostato alla Roma negli ultimi giorni. I tifosi del Napoli sognano l’ex Juventus: ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Il Napoli ha la rosa perfetta per allegri, se dela è sveglio(si) lo prende subito — V (@valerioj000) January 24, 2021

@ADeLaurentiis manda via gattuso e prendi allegri e giocatori già fatti e non da fare, avevamo il migliore numero9 e per le tue clausole e andato alla juve — Filippo Russo (@Filippo99682961) January 24, 2021