Il Napoli perde un’occasione importantissima e anzi perde terreno dalle pretendenti alla Champions: i tifosi se la prendono con Gattuso

Il Napoli cade a Verona in casa dell’Hellas e chiude una settimana che pure si era aperta bene con la goleada alla Fiorentina ma poi è continuata con il ko in Supercoppa con la Juventus. Oggi una sconfitta pesante contro la squadra di Juric, che costa parecchio in classifica dopo le vittorie di Roma, Atalanta e Juventus in ottica Champions. Il Napoli è a 2 punti dal quarto posto e ha una partita da recuperare, non semplice contro i bianconeri. Gli uomini di Gattuso però si fanno rimontare dopo il gol improvviso di Lozano e sui social i tifosi proprio non digeriscono il ko.

Calciomercato Napoli, spopola il #Gattusoout: “Ora basta, è un mediocre”

Il principale colpevole per i tifosi napoletani è proprio il tecnico ex Milan e su Twitter spopola addirittura l’hashtag #Gattusoout. “Basta, liberateci da lui”, “Cosa deve fare ancora per farci cacciare?” “Vergogna, con questo calendario dovevamo essere primi”, i commenti. Non sono proprio andati giù i cambi dell’allenatore calabrese, ma soprattutto la mancanza di gioco: “Non ci sono idee in campo, è un allenatore di basso livello. Via subito!”

Per altri addirittura il Napoli viene “umiliato” in ogni partita, ma in generale è un coro unanime che chiedere a De Laurentiis un cambio immediato di guida tecnica. Tra gli allenatori attualmente liberi e che potrebbero fare al caso del Napoli – scrive ‘calciomercatoweb.it’ – c’è senza dubbio Luciano Spalletti, oltre a Rafa Benitez che è tornato dalla Cina ed è alla ricerca di un’altra avventura in Europa. Per lo spagnolo sarebbe un ritorno.