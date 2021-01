Critiche ai ragazzi di Conte e a Vidal durante Udinese-Inter, furia sui social

Brutto primo tempo per l’Inter di Conte alla Dacia Arena. Nella gara della diciannovesima giornata contro l’Udinese, nonostante molteplici occasioni create, i nerazzurri non hanno mostrato un calcio entusiasmante. Zero a zero il risultato parziale. La prestazione, dunque, non è piaciuta ai sostenitori milanesi, che hanno riversato sui social il loro malumore.

Udinese-Inter, critiche social durante il primo tempo

Tra i principali imputati, oltre a Conte (reo secondo alcuni di non aver dato un bel gioco alla sua squadra), figura anche Arturo Vidal, per il quale qualcuno ha chiesto la sostituzione con Eriksen. Ecco alcuni tweet significativi:

Magari Eriksen al posto del brocco di Vidal #UdineseInter — Robert DeNigro (@RDenigro) January 23, 2021