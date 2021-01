Milan, il mercato potrebbe non chiudersi qui. Si cerca un terzino sinistro come vice-Theo Hernandez: quattro nomi sul taccuino di Maldini

Meite per il centrocampo, Mandzukic per l’attacco e Tomori per la difesa. Il mercato in entrata del Milan potrebbe però non chiudersi qui. La dirigenza rossonera è infatti a caccia di un vice-Theo Hernandez. Un terzino mancino che non faccia troppe storie nel partire alle spalle del franco-spagnolo ex Real Madrid. Il primo nome della lista è quello di Junior Firpo, ma l’affare ha subito dei rallentamenti. Il giocatore non vorrebbe lasciare Barcellona per motivi personali e inoltre andrebbe via solo per avere la certezza di giocare titolare.

Ecco allora che Maldini e Massara vagliano delle alternative, alcune già seguite in passato. Calciomercato.it vi aveva raccontato già ad ottobre come i rossoneri stessero seguendo con attenzione la pista Nuno Mendes. Il giovane portoghese però è un affare davvero complesso, sia per l’elevata cifra richiesta dallo Sporting CP, sia per la grande concorrenza: il ragazzo piace anche a Real Madrid e Juventus. Ecco allora che, come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, oltre a Mendes ci sono altri nomi sul taccuino della dirigenza, decisamente più abbordabili a livello di prezzo. Si tratta del nazionale uruguayano Matias Vina del Palmeiras, del brasiliano Iago dell’Augsburg, che ha passaporto italiano ed è dunque comunitario e del francese Jordan Amavi, profilo più esperto e con il contratto in scadenza a giugno con l’Olympique Marsiglia.