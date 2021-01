Il Milan affronta l’Atalanta: le parole di Massara prima della partita sul mercato e il possibile arrivo di un terzino

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato a ‘Sky’ alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Il dirigente rossonero ha parlato di mercato: “Il Milan vuole cercare di competere in tutte le competizioni e in un anno dove si gioca ogni tre giorni, vogliamo cercare di essere pronti per andare avanti in tutte le competizioni”. Per il ruolo di vice Hernandez, si è bloccata l trattativa per Junior Firpo e Massara dice: “Le entrate credo siano terminate, poi vedremo se ci saranno opportunità particolari ma in questo momento credo che sia improbabile”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

RISCATTO TOMORI – “Si cerca sembra di avere un diritto per riscattarli, qualche volta non è possibile e si preferisce rinunciare pur di avere il calciatore. Per Tomori abbiamo dovuto combattere abbastanza. Credo che possa offrire una varietà di scelta all’allenatore in base anche all’avversario. Aggressività e velocità sono caratteristiche che i nostri giocatori hanno in maniera meno spiccata, anche se siamo contenti dei nostri difensori. Siamo fiduciosi nel poter proseguire bene”.