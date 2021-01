La Juventus guarda anche in Premier per rafforzare il reparto arretrato. Nel mirino dei bianconeri, stando alle ultime indiscrezioni, è finito Tosin Adarabioyo

In vista della prossima stagione la Juventus sarà chiamata a rinforzare il reparto difensivo, in particolare quello centrale. A tal proposito, secondo le indiscrezioni di ‘Tuttosport’ i bianconeri hanno messo gli occhi sul giovane anglo-nigeriano Tosin Adarabioyo.

Alto circa 1,95 cm e di piede destro, il 23enne è passato dal Manchester City al Fulham lo scorso ottobre per poco meno di 2 milioni di euro, diventando preso un punto di riferimento della squadra allenata da Scott Parker. Contratto fino al giugno 2023, il Fulham (attualmente 18esimo in Premier, cinque punti dietro la zona salvezza) potrebbe chiedere almeno 10-12 milioni di euro per il cartellino di Adarabioyo, il quale – a meno di una ‘sinergia’ con qualche club amico – non potrebbe essere tesserato subito dalla Juve essendo extracomunitario.