Juventus, la pista Milik non tramonta nonostante il trasferimento a Marsiglia dell’attaccante polacco: possibile tentativo in estate

Una pista tramontata? Tutt’altro. Il trasferimento di Milik all’Olympique di Marsiglia non chiude le porte ad un eventuale futuro alla Juventus dell’attaccante polacco. Il profilo di Milik resta apprezzato da Paratici e dalla dirigenza bianconera e diverse variabili potrebbero portare allo sposalizio.

Come riferisce ‘Tuttosport’, la pista potrebbe anche riaprirsi in estate, specialmente se l’OM non dovesse centrare la qualificazione in Champions League. In tal caso i francesi avrebbero bisogno di introiti e Milik potrebbe portare una plusvalenza davvero importante nelle casse dei transalpini. I rapporti tra i marsigliesi e la Juventus sono molto buoni e di certo l’apprezzamento per il polacco da parte della dirigenza juventina non si è certo sopito. Non c’è inoltre alcuna clausola che impedisca ai francesi di rivendere il giocatore in Serie A. Certo difficilmente l’Olympique potrebbe decidere di liberarsi di Milik dopo solo sei mesi, ma questa serie di ipotesi, sottolinea il quotidiano torinese, non sono da escludere.