Lucas Vazquez si appresta a lasciare il Real Madrid. Niente accordo sul rinnovo. Milan e Juventus potrebbero valutare il suo acquisto

Lucas Vazquez potrebbe presto diventare un’opportunità di calciomercato per le squadre italiane. L’esterno spagnolo ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Real Madrid e la trattativa per il prolungamento, come riporta As, è in una fase di stallo. Il rinnovo del classe 1991 non rappresenta, ad oggi, una priorità per i blancos e la sensazione è che in estate sarà addio.

Senza una nuova firma, Vazquez sarà libero di trattare con qualsiasi squadra. La destinazione Serie A non è certamente da escludere: nei giorni scorsi il suo nome è stato accostato al Milan. La sua grande duttilità, che gli permette di giocare su tutta la fascia destra, oltre che la sua importante esperienza, hanno fatto drizzare le antenne in società.

Calciomercato Juventus, Vazquez riabbraccia Ronaldo

Vazquez però potrebbe rappresentare un’idea anche per la Juventus, dove ritroverebbe Cristiano Ronaldo. Un calciatore come lo spagnolo, nel pieno della sua maturità calcistica, farebbe comodo anche ai bianconeri e non è da escludere che non possa proprio essere lo stesso portoghese a spingere per averlo ancora come compagno di squadra. E’ chiaramente solo una suggestione di calciomercato ma Vazquez può davvero far comodo alle big di Serie A, Juve e Milan comprese.