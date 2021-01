Calciomercato Inter, de Paul in estate | Due nomi per il post-Handanovic

L’Inter pianifica il calciomercato, nonostante le grandi ristrettezze economiche. I nerazzurri sono pronti ad andare all’assalto di un paio di pedine fondamentali

L’Inter ha di fronte palesi difficoltà per il mercato di gennaio, tra l’impossibilità di spendere e poche opportunità di cedere i calciatori in uscita. Giuseppe Marotta continua a lavorare, però, in vista dell’estate e ha già adocchiato alcuni profili decisamente interessanti in Serie A. Uno di questi è sicuramente Rodrigo de Paul, su cui l’Inter è da tempo in prima fila. Secondo quanto riporta ‘TutttoSport’, c’è già un principio d’accordo per il centrocampista in vista dell’estate. L’operazione non potrà essere anticipa, dato che molto difficilmente l’Inter incasserà da Christian Eriksen.

Calciomercato Inter, corsa a due per la porta: Cragno davanti a Musso

L’altro profilo che piace molto in casa Udinese è quello di Juan Musso. Il portiere è da tempo nei radar nerazzurri, ma stavolta non si tratta ancora di un’operazione avanzata o ben avviata. L’Inter ha anche Radu e valuta anche altri profili, tra cui quello di Alessio Cragno. I rapporti con il Cagliari sono ottimi, deve essere regolarizzata la posizione di Nainggolan e attualmente l’estremo difensore rossoblù risulta leggermente favorito per la porta.