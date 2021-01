Fermo ormai da un anno e mezzo, Massimiliano Allegri vede sfumare un’altra opportunità, almeno per ora

Prima opzione della Roma in caso di esonero di Fonseca, il nome di Massimiliano Allegri è sul taccuino di diversi club in crisi di risultati. In Inghilterra, il suo profilo piace al Chelsea, anche se le priorità della società inglese sembrano altre, mentre in Spagna non è certo un mistero l’ammirazione di Florentino Perez nei suoi confronti. Eliminato in Coppa del Re dall’Alcoyano, il Real Madrid ha vissuto ore caldissime sul fronte allenatore, prendendo una decisione definitiva nel primo pomeriggio.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, triplice addio | Agnelli richiama Allegri

Real Madrid, esonero Zidane: Allegri può attendere

Secondo quanto rivelato da Melchior Ruiz durante ‘Deportes Cope’, nonostante la rabbia e la delusione scaturite dalla sconfitta di ieri, il club merengue avrebbe deciso di continuare con Zinedine Zidane fino al termine della stagione. Nonostante una parte della dirigenza abbia pensato all’esonero del francese, alla fine ha prevalso la linea attendista, rinviando così l’eventuale separazione da Zizou al termine della stagione in corso. L’allenatore, dal canto suo, avrebbe confermato di non avere intenzione di dimettersi.