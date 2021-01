Annuncio shock per quanto riguarda il calciomercato Juventus. Ancora in bilico Pirlo: Agnelli pensa al ritorno di Allegri

Con la vittoria 2-0 contro il Napoli, Andrea Pirlo si è aggiudicato il suo primo trofeo da allenatore. Un successo che, arrivato a tre giorni dal pesante ko rimediato in Serie A contro l’Inter, ha contribuito a puntellare la sua posizione sulla panchina della Juventus. Ad ogni passo falso dei bianconeri, infatti, il dito viene puntato sul tecnico debuttante e sulla scelta del club torinese di scommettere su di lui. I rumors dalla Spagna rilanciano periodicamente la candidatura del grande ex Zidane, sempre più in crisi dopo l’eliminazione del suo Real Madrid dalla Coppa del Re ad opera di una squadra di Serie C. Ma il piano sembra essere un altro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Pirlo via senza Champions. Allegri può tornare

L’impressione è che la Juve voglia continuare ad andare avanti con Pirlo fino al termine della stagione. Anche qualora non dovesse arrivare il decimo scudetto di fila, peraltro, il tecnico bresciano potrebbe restare in sella. Ne è convinto il giornalista sportivo Matteo Caronni: “Non penso proprio che la Juventus voglia cambiare di nuovo allenatore in estate. Pirlo resta a meno che non succeda qualcosa di clamoroso. Tradotto vuol dire che non riesca ad arrivare tra le prime quattro e resti fuori dalla Champions. L’unico che può far saltare il banco è Massimiliano Allegri: il presidente Andrea Agnelli potrebbe mandare via i due che non lo volevano (Nedved e Paratici, ndr) per riportarlo a Torino”.