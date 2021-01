La Roma vive un’altra serataccia dopo il derby: contro lo Spezia figuraccia in campo, ma soprattutto fuori per la questione dei sei cambi. I social hanno tempestato il profilo Instagram del team manager giallorosso

La Roma esce malissimo dalla Coppa Italia. In campo e soprattutto fuori, visto che la questione delle sei sostituzioni ha fatto letteralmente infuriare i tifosi più del 2-4 finale. I social si sono scagliati contro l’allenatore Paulo Fonseca, reo di un’altra prestazione negativa contro uno Spezia che ha cambiato nove giocatori rispetto al campionato. Il portoghese è finito sulla graticola – e oggetto di discussione del vertice notturno tra Ryan Friedkin e Tiago Pinto – anche per i sei cambi effettuati, uno in più rispetto al regolamento che quindi costringerà la Roma a essere eliminata ma con uno 0-3 a tavolino.

Simbolo dell’episodio il labiale di Lorenzo Pellegrini che, al momento dell’ingresso di Fuzato e Ibanez dopo il rosso a Mancini e Pau Lopez, ricorda alla sua panchina come quello fosse il sesto cambio. “Gianlu è il sesto“, dice il capitano giallorosso. Gianlu è Gianluca Gombar, team manager della Roma che, visto il ruolo, sarebbe il principale colpevole dell’ennesima frittata dell’anno (ricorderete lo 0-3 a tavolino col Verona per l’errore dell’inserimento in lista di Diawara). E in serata sul profilo Instagram di Gombar i tifosi si sono scatenati chiedendogli a gran voce le dimissioni: “Vattene, non sai neanche le regole”. Un coro unanime nella sezione dei commenti sotto la sua ultima foto, che ha costretto così Gombar a ‘chiudere’ il suo profilo, switchandolo così da ‘pubblico’ a ‘privato’.