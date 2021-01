Due sconfitte pesanti per la Roma contro Lazio e Spezia che mettono in discussione il progetto di Fonseca: le ultime

Dopo il pesantissimo KO rimediato nel derby contro la Lazio per 0-3, la Roma ha collezionato un’altra sconfitta cocente ieri sera contro lo Spezia in Coppa Italia con annessa eliminazione. Un passo falso imprevisto che inizia a scuotere gli ambienti giallorossi dall’interno e a mettere leggermente in discussione il progetto tecnico affidato a Paulo Fonseca, non più così solido. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ieri infatti c’è stata una lunga riunione tra Pinto e Ryan Friedkin per capire cosa fare ed analizzare le ultime due pesanti sconfitte della Roma che ora deve prontamente reagire e valutare attentamente il futuro. In discussione l’operato di Fonseca che in caso di clamoroso esonero prima della fine della stagione lascerebbe un vuoto importante. Tra i profili in lizza per la panchina giallorossa figurano anche Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, soluzioni di lusso e già accostate nel recente passato.