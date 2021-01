La Roma perde contro lo Spezia ma a far discutere sono soprattutto i sei cambi totali effettuati da Fonseca

Tanta confusione in merito alla possibilità della Roma di poter effettuare sei sostituzioni nel match di Coppa Italia contro lo Spezia. Fonseca, rimasto in nove per le espulsioni di Mancini e Pau Lopez, ha fatto entrare sia Fuzato che Ibanez, mandando così in campo ben sei giocatori complessivamente. In precedenza erano subentrati Veretout, Karsdorp (in un unico slot), Perez e Dzeko.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Roma-Spezia, sei sostituzioni: ecco cosa dice il regolamento

In merito alla sconfitta per 3 a 0 tavolino, il regolamento non lascia dubbi: