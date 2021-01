Calciomercato Roma, sconfitta con lo Spezia: Fonseca sotto esame

Fonseca sotto esame dopo la sconfitta con lo Spezia, le ultime sulle decisioni del calciomercato Roma

Fonseca sotto esame in casa Roma. Stasera, negli ottavi di finale di Coppa Italia giocati contro lo Spezia, è arrivata un’altra sconfitta amara dopo il roboante KO contro la Lazio. I Friedkin, dal canto loro, non sono felici dell’attuale rendimento, ben al di sotto delle elevate ambizioni societarie. Il futuro del tecnico portoghese resta dunque legato ai risultati.

In caso di esonero di Fonseca, tra i nomi in lizza per la panchina giallorossa figurano anche Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, tecnici con i quali già si sono verificati contatti in passato.