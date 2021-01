ALLEGRI-DE ROSSI-FONSECA: la VERITA' sulla panchina della ROMA!

Splendore su allenatore Roma: "Oltre ad ALLEGRI, vedrei bene...DANIELE DE ROSSI!"



Nella nostra diretta di calciomercato, abbiamo con noi Fabio Massimo Splendore, giornalista del Corriere dello Sport. Analizziamo il possibile futuro di Fonseca sulla panchina della Roma, con un possibile toto-nome per il suo sostituto: da Allegri a Spalletti, passando per Sarri. Infine una considerazione di Splendore, per un allenatore che potrebbe essere chiamato in caso di ricostruzione della squadra e che sarebbe una scommessa: Daniele De Rossi! Tutte le news di calciomercato insieme a noi!



