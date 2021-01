Il Milan, sempre più vicino a Tomori, continua a scandagliare il calciomercato dei difensori: torna di moda un argentino che gioca in Olanda su cui può scatenarsi un derby

Il Milan è scatenato sul calciomercato, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Dopo gli arrivi di Meite e Mandzukic, il prossimo acquisto sarà un difensore: Fikayo Tomori del Chelsea è il nome ovviamente più vicino, che a meno di ribaltamenti dell’ultimo minuto sarà il rinforzo per Pioli. Sbarcherà a Milano in prestito, poi in estate se ne riparlerà, anche se si parla di cifre molto alte.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Come quelle per Marcos Senesi, difensore argentino da tempo accostato alla Serie A. Su di lui c’è il Napoli che lo osserva ma – secondo quanto riportato da ‘De Telegraaf’ – sul giocatore del Feyenoord sarebbe piombato anche il Milan. Maldini però è in buonissima compagnia, visto che su Senesi ci sono anche gli occhi di Inter – come vi avevamo già anticipato diversi mesi fa – e alcuni club spangoli. Per il portale olandese la valutazione dell’argentino classe ’97 sarebbe addirittura di 35 milioni di euro mentre secondo gli addetti ai lavori gli olandesi potrebbero chiedere 18-20 milioni. Il club di Rotterdam però vuole monetizzare al massimo e la prospettiva di un derby della Madonnina di certo lo stuzzica.

Secondo quanto riferisce in Olanda il De Telegraaf, alcuni club italiani e spagnoli, tra cui Milan e Real Madrid, avrebbero messo nel mirino Marcos Senesi, difensore centrale classe 1997 del Feyenoord. La società olandese valuta il giocatore argentino circa 35 milioni di euro.