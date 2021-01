Il mercato del Milan non si fermerà all’arrivo di Mandzukic: i rossoneri sono pronti a piazzare un altro doppio colpo

Il Milan continua a macinare vittorie in questo campionato per puntare dritto al titolo. Una stagione straordinaria per i rossoneri che in sede di mercato stanno anche puntellando la rosa di Pioli per provare a mantenere lo stesso ritmo anche nella seconda fase. Il club meneghino però non si fermerà a Meite e Mandzukic, ed anzi presto potrebbe raddoppiare piazzando un doppio colpo in difesa. Prima il giovane Tomori del Chelsea, e poi l’assalto decisivo a Junior Firpo del Barcellona.

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ sottolinea come il Milan abbia in pugno il difensore Fikayo Tomori e oggi lancerà l’attacco ufficiale a Junior Firpo, in modo tale da dare a Pioli una doppia scelta in ogni ruolo. Il centrale del Chelsea è destinato a prendere il posto di Duarte, mentre lo spagnolo del Barça sarà il vice Theo Hernandez. Sul fronte difensore prosegue senza intoppi il dialogo con i ‘Blues’ per Tomori con una distanza minima sulla base di un prestito per 6 mesi di un milione. La differenza è sul diritto di riscatto, con gli inglesi che chiedono 30 e i lombardi che sono fermi a 20 milioni. Il giocatore invece è da tempo d’accordo con Maldini e dovrebbe imbarcarsi per Milano tra oggi e domani. Ieri invece c’è stata una significativa accelerata per Firpo per il quale i catalani hanno chiesto 1 milione di euro per il prestito di 6 mesi con l’aggiunta di un diritto di riscatto da 20 milioni.