Ieri il presidente della Juventus ha incontrato quello del Real Madrid Perez: dalla Spagna rilanciano anche i tre nomi di mercato entrati nei discorsi tra i due numeri uno

Ieri alla Continassa è andato in scena l’incontro tra due delle personalità più importanti nel mondo del calcio. Uno è il presidente della Juventus (e dell’Eca) Andrea Agnelli mentre l’altro è il patron del Real Madrid Florentino Perez. Il summit ha avuto al centro dei discorsi in ogni caso il discorso Superlega e le faccende relative proprio all’Eca, ma ciò non toglie che i due possano anche aver parlato di calciomercato in un mese come quello di gennaio.

Calciomercato Juventus, Agnelli-Real Madrid: sul piatto Zidane e due calciatori

Dalla Spagna rilanciano, oltre che di un incontro amichevole tra Cristiano Ronaldo e il suo ex presidente Florentino Perez, di un discorso incentrato su ben tre nomi attualmente tesserati con i Blancos. Come si legge su ‘fichajes.com’, infatti, Agnelli sarebbe interessato alla situazione di Isco e Marcelo, che attualmente non sono delle prime scelte per Zinedine Zidane e da mesi vengono accostati alla Juventus. L’altro nome messo sul tavolo dei discorsi da Agnelli sarebbe proprio quello di ‘Zizou’, che resta un pensiero fisso per il numero uno bianconero. E con un futuro parecchio in bilico al Real Madrid per la prossima stagione, uno scenario che vede Zidane di ritorno alla Juventus non è da considerare utopia.