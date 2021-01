Shakhtar Donetsk attivo in Brasile. Stando alle informazioni di Calciomercato.it, il club ucraino ha messo gli occhi su due talenti del Fluminense

Missione in Brasile per lo Shakhtar Donetsk. Da sempre molto attivo in terra verdeoro, il club ucraino ha di recente fatto tappa in Sudamerica per scovare nuovi gioielli da trasferire in Ucraina. Tra i tanti giovani monitorati dal capo scout degli arancioneri, due militano nelle giovanili del Fluminense.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Roma, Fonseca sempre più in bilico: il punto sulla panchina

Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, si tratta dell’attaccante Kayky (giocatore veloce e abile nel dribbling) e del centrocampista Metinho (capitano dell’Under 17), entrambi diciassettenni. Nato in Congo e trasferitosi in Brasile all’eta di un anno, quest’ultimo ha come idolo Paul Pogba.