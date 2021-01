Juventus, Haaland nel mirino del Chelsea: l’approdo del norvegese può liberare Werner, che rappresenterebbe un’occasione per i bianconeri

Evidentemente non pago delle grandi spese nell’ultimo mercato, il Chelsea sembra pronto a spendere ancora. Il club londinese sarebbe infatti in pressing su Erling Haaland, talento norvegese del Borussia Dortmund. Il ragazzo ha nel contratto una clausola rescissoria da 75 milioni di euro che entrerà in vigore nella prossima estate e il Chelsea starebbe pensando di sfruttarla. Il ragazzo apprezza molto Frank Lampard, che resta in bilico, e sarebbe felice di approdare in Inghilterra, paese per altro in cui è nato quando il padre giocava. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Haaland al Chelsea può portare Werner

Haaland, gestito da Mino Raiola, potrebbe quindi approdare a Londra. Il suo arrivo però potrebbe portare ad un addio di Timo Werner. L’attaccante tedesco fino ad ora ha deluso, ma il Chelsea non vorrebbe certamente svenderlo. Di certo, con un Haaland in più nel motore, per il tedesco non ci sarebbe molto spazio. Ecco dunque che il nome dell’ex Lipsia, già seguito in passato dalla Juventus, può tornare di moda in casa bianconera.

Il Chelsea valuta Werner attorno ai 55 milioni di euro e ha uno stipendio di 10 milioni di euro annui. Cifre elevate per la Juventus, che potrebbe lanciare un assalto soltanto in caso di cessioni dei vari esuberi. Da chi è attualmente in prestito come Douglas Costa e De Sciglio a quelli attualmente in rosa come Bernardeschi. Attenzione però alla situazione Dybala. L’argentino non ha ancora rinnovato e non è escluso che possa essere utilizzato come pedina di scambio.