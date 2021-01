Calciomercato Juventus, scambio Bernardeschi-Piatek | Manca un sì!

Tra gli attaccanti valutati dalla Juventus c’è anche Krzysztof Piatek. Ipotesi scambio con Bernardeschi: tutti i dettagli

Continua la ricerca di un nuovo attaccante in casa Juventus. Come raccontato da Calciomercato.it, il club bianconero è in contatto con il Sassuolo per Scamacca. Tuttavia, non c’è ancora l’intesa con il club neroverde, che chiede un riscatto piuttosto alto di almeno 20-22 milioni di euro. La società bianconera continua così a monitorare diversi profili: tra questi c’è anche Krzysztof Piatek, ex Genoa e Milan attualmente all’Hertha Berlino. Il polacco, già vicino al ritorno in Liguria, potrebbe fare ritorno in Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio Bernardeschi-Piatek | Tutti i dettagli

Il club tedesco è l’unico ad essersi mosso concretamente per Federico Bernardeschi. Da qui nasce l’idea delle due società di intavolare uno scambio di prestiti con Piatek. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere Torino’, l’esterno ex Fiorentina ha finora rifiutato la destinazione tedesca, ma nel caso in cui dovesse aprire al prestito l’affare potrebbe andare in porto. Staremo a vedere.