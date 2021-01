Calciomercato Juventus, minaccia per Giroud | Offerto al Real Madrid

Calciomercato Juventus, i bianconeri restano in corsa per Giroud ma per l’attaccante francese c’è una concorrente temibile

Juventus che entra nelle ultime due settimane di mercato con l’obiettivo di acquistare un attaccante per dare nuove alternative offensive a Pirlo. Numerosi i tavoli su cui sta giocando Paratici. Come spiegato ieri da Calciomercato.it, la Juventus resta in corsa per Giroud, nonostante sia una trattativa piuttosto complessa. Il francese avrebbe esperienza e qualità giuste per essere utile alla causa.

Calciomercato Juventus, Giroud offerto al Real Madrid

Ma i bianconeri devono registrare l’inserimento in corsa anche del Real Madrid. I ‘Blancos’ a propria volta guardano all’attaccante francese, per rimpolpare un reparto che si è ridotto dopo il ritorno di Jovic all’Eintracht. Secondo ‘Defensa Central’, un intermediario avrebbe proposto agli spagnoli l’acquisto di Giroud per una cifra di 5 milioni di euro. Il profilo tuttavia non riscuoterebbe appieno il gradimento di Zidane.