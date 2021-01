Il Napoli lavora in ottica presente e soprattutto futura con uno sguardo rivolto al mercato dei terzini. Apertura da Barcellona

Inizia ad entrare in fermento il mercato del Napoli, soprattutto quello in uscita con Milik e non solo. Malcuit infatti sembra destinato al Parma e bisognerà poi capire anche le sorti di Ghoulam e di un eventuale sostituto. Gli azzurri infatti lavorano sia sul presente che sul futuro nell’ottica di un nuovo esterno basso da regalare a Gattuso.

Stando a quanto sottolineato da ‘Sky Sport’ per l’estate resta in cima alla lista dei preferiti il giovane Nuno Tavares, classe 2000 del Benfica. Per l’immediato invece sono state chieste informazioni nelle ultime ore su Junior Firpo del Barcellona. I blaugrana avrebbero aperto al prestito dell’ex Betis e il Napoli è interessato ma ci sarà da capire se per mandare in porto il tutto basterà il solo addio di Malcuit.