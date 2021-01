CM.IT | Calciomercato Napoli, il Marsiglia si avvicina a Milik

Il Marsiglia cerca un attaccante e vuole Arkadiusz Milik: le ultime di Calciomercato.it sulla trattativa con il Napoli

Arkadiusz Milik non è riuscito a lasciare il Napoli l’estate scorsa ed è stato messo fuori rosa. Il polacco, in questa finestra di mercato di gennaio, ha intenzione di lasciare la squadra partenopea per non perdere il treno degli Europei. Tanti i club interessati, ma le richieste di Aurelio De Laurentiis sono molto alte e hanno spaventato alcuni club, tra cui l’Atletico Madrid. La principale candidata ad acquistare il giocatore ora è l’Olympique Marsiglia, alla ricerca di un attaccante.

Napoli, il Marsiglia vuole Milik: i dettagli della nuova offerta

Emergono novità sul futuro di Arek Milik. Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’offerta del Marsiglia si avvicina alle condizioni imposte dal Napoli per cedere il polacco. Il ds Longoria ha offerto al Napoli 8 milioni di euro più 5 di bonus facilmente raggiungibili, da versare il prossimo anno. Un’offerta che porterà nelle casse di De Laurentiis 13 milioni complessivi. Prima della cessione di Milik, dunque, dovrebbe arrivare il rinnovo con il Napoli. Una sorta di prestito con obbligo di riscatto.