Calciomercato Juventus, Ravezzani attacca Paratici | “25 milioni buttati”

Da Allegri a oggi la Juventus ha speso un budget inaspettatamente alto per lo staff tecnico per dei risultati sportivi non esaltanti

La sconfitta contro l’Inter ha rimesso la situazione di Andrea Pirlo sotto i riflettori. Il tecnico bianconero, uscito battuto non solo dal punto di vista del risultato ma anche della prestazione, ha acuito nuovamente le problematiche della gestione bianconera. Dall’esonero di Massimiliano Allegri a oggi, Fabio Paratici e Pavel Nedved sono stati protagonisti di una gestione non troppo oculata dal punto di vista del budget speso.

A sottolinearlo è stato Fabio Ravezzani, che tramite un tweet sul proprio profilo personale analizza le spese sostenute dalla dirigenza della Vecchia Signora. 25 milioni tra allenatori e staff per sostituire Allegri, quindi comprendendo sia Sarri che Pirlo.

Calciomercato Juventus, Ravezzani attacca Paratici

Lo scorso anno, inoltre, i bianconeri hanno inserito nella loro cronistoria la peggior stagione sportiva degli ultimi 7 anni: uno Scudetto ottenuto con un vantaggio minimo e un’eliminazione dalla Champions League avvenuta agli Ottavi.

Inoltre i presagi per la stagione in corso, a fronte dei risultati ottenuti fino a ora, non lasciano ben sperare. La Juventus si ritrova a sette punti dalla vetta e rischia di perdere l’appuntamento col decimo Scudetto di fila, ma la Champions League potrebbe sicuramente ribaltare le aspettative.