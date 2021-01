Calciomercato, allenatori in bilico: il futuro di Fonseca, Giampaolo, Gotti

Calciomercato, gli anticipi di campionato accendono i riflettori in particolare su tre allenatori: la situazione sulle panchine in Serie A

Gli anticipi di campionato del venerdì e del sabato hanno offerto sicuramente molti spunti, soprattutto dal punto di vista delle panchine. I risultati del campo hanno posto a serio rischio la condizione di alcuni allenatori, che sembrano piuttosto vicini all’esonero. Prossime ore che potrebbero dunque riservare non pochi ribaltoni. In particolare, appare a rischio Marco Giampaolo, con un Torino che anche in una gara intera 11 contro 10 non è riuscito a battere lo Spezia e a tirarsi fuori dalla zona retrocessione.

Calciomercato Serie A, Giampaolo e Gotti verso il baratro. E Fonseca…

La pazienza di Cairo sta per arrivare al termine. Come anticipato da Calciomercato.it, ieri sera in casa Torino si è svolto un summit per il futuro di Giampaolo. Nicola e Andreazzoli in pole per la sostituzione, con una ipotesi Ventura sullo sfondo. Anche in casa Udinese, situazione tesa, con la rimonta subita dai bianconeri contro la Sampdoria. Il mandato di Gotti è a forte rischio, per la panchina friulana si parla di Semplici.

Situazione da monitorare anche quella di Paulo Fonseca. Non nell’immediato, certo, ma il pesante ko della Roma nel derby con la Lazio ha acceso un campanello d’allarme. Il day after a Trigoria è stato alquanto teso, con i Friedkin a confronto con il ds Tiago Pinto. La richiesta è stata di vedere una pronta reazione e di non riproporre gare scialbe come quella del derby.