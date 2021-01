Calciomercato Torino, Giampaolo in bilico: l’annuncio di Cairo

Urbano Cairo parla dopo il deludente pareggio del Torino in casa contro uno Spezia in dieci: l’annuncio su Marco Giampaolo

Quasi l’intera partita in superiorità numerica non è bastato al Torino per fare bottino pieno contro lo Spezia. I granata non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0, rendendosi pericolosi soltanto in poche occasioni e rischiando anche di andare sotto, salvati da un paio di interventi di Sirigu. Il punto non smuove la classifica del Torino, terzultimo e in piena lotta per non retrocedere: una situazione che mette a rischio la posizione di Marco Giampaolo, certamente non saldo sulla panchina del club piemontese. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Proprio del tecnico parla al termine del match il presidente Urbano Cairo non nascondendo la sua irritazione per la prestazione della squadra: “La peggiore partita della stagione – il suo giudizio -, mi aspettavo un’altra squadra oggi”. Il numero uno granata conferma però Giampaolo: “Certo che resta”.