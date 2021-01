Milan, ‘frecciatina’ di Ibrahimovic all’Atalanta | Poi esalta Donnarumma

Ibrahimovic manda una frecciatina all’Atalanta e poi esalta Donnarumma e Pioli

Zlatan Ibrahimovic parla da vero leader in casa Milan. Decisivo nella rinascita del club rossonero, il bomber svedese ha rilasciato alcune parole importanti. La normalità, per i rossoneri, è un piazzamento stabile ai vertici del campionato: “Con tutto il rispetto, vedo l’Atalanta in Champions e il Milan no e sono venuto per cambiare questa situazione – spiega al ‘Corriere dello Sport’ – Io non so che cosa sia accaduto per sette anni. Mi sembra chiaro che se non c’è stabilità nel club non può esserci neppure in campo”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Milan-Torino, da Ibrahimovic al futuro di Donnarumma | Parla Pioli

Milan, retroscena Ibrahimovic su Kalulu: poi esalta Pioli e Donnarumma

Ibra ha poi svelato un retroscena su Kalulu, da lui ‘costretto’ a togliersi i guanti per ‘intimorire’ gli avversari: “E certo. Un giovane che debutta da difensore con i guanti che figura fa? Di sicuro non mette paura all’avversario”.

DONNARUMMA – “È il portiere più forte del mondo. Deve continuare ad avere fame. Non è normale che non abbia mai disputato una partita di Champions”.

PIOLI – “Lui allena, io gioco. Lui mi chiede di fare certe cose e io eseguo. Ha fiducia in me e mi dà istruzioni che mi piacciono. Un buon bilanciamento dei compiti. Mi trovo bene in campo e fuori. Ha dimostrato di essere un allenatore da grande squadra”.